Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin işbirliklerini destekliyor. İşbirliği Destek Programı ile geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteğin yolu açılıyor. Program ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
- Ekonomi
- 03.12.2019
- Gazete
İşbirliği yapan KOBİ’lere destek! Projelere KOSGEB’den 10 milyon TL
KOSGEB, büyümek için işbirliği yapan KOBİ’leri destekliyor. İşbirliği projelerine geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan destek sağlanıyor.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ'lerin işbirliklerini destekliyor. İşbirliği Destek Programı ile geri ödemeli ve geri ödemesiz 10 milyon liraya varan desteğin yolu açılıyor. Program ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
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