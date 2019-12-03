4x4’lük rekor | İhracat 179.8 milyar dolar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, Kasım'da ihracatın 16 milyar 214 milyon dolar olduğunu belirterek, "Böylelikle ihracatımız, ilk 11 ayda geçen seneye göre, yüzde 1.77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaştı. 12 aylık ihracatımız da 179 milyar 860 milyon dolara çıktı" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, Kasım'da ihracatın 16 milyar 214 milyon dolar olduğunu belirterek, "Böylelikle ihracatımız, ilk 11 ayda geçen seneye göre, yüzde 1.77 artışla 165 milyar 67 milyon dolara ulaştı. 12 aylık ihracatımız da 179 milyar 860 milyon dolara çıktı" dedi.



AÇIK % 52 DÜŞTÜ

Pekcan, 2018'in ilk 11 ayında 52 milyar 247 milyon dolar olan dış ticaret açığının da yüzde 51.84 gibi ciddi bir düşüşle 25 milyar 162 milyon dolara gerilediğini aktardı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de şunları kaydetti:

● Kasım'ın lideri, 2.7 milyar dolarlık ihracat ile oto motiv sektörümüz olurken, 1.8 milyar dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ikinci oldu.

● En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz sırasıyla 6.1 milyar dolarla İstanbul, 1.38 milyar dolarla Bursa ve 1.3 milyar dolarla Kocaeli.

● En çok ihracat 1.5 milyar dolar ile Almanya'ya yapıldı.





AZİZE ÇAVUŞ

