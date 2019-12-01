Gaza gelmeyin paranızı koruyun Stoklarını eritmek isteyen firmalar 'Şahane Cuma' adı indirimlere hız verilirken, türlü oyunlar da devreye girdi. Peki vatandaşlar indirim oyunundan korunmak için ne yapmalı? Detaylar haberimizde...

Bugünlerde kimi görsem telefonuna gelen reklam metinlerinden şikayetçi.. Sürekli 'alışveriş yap, en ucuzu bizde' mesajları gönderiliyor. İsteseniz de geliyor istemeseniz de...



Şimdi dürüstçe gerçekten indirim yapıp elindeki stokları eritmek isteyen, vatandaşa uygun fiyatla ürün satan, az kazanayım ama sürüm olsun diyen 'esnaf'ı tebrik edip diğerlerinden ayıralım.



Bu gerçek esnaf sayesinde vatandaş ihtiyacını gideriyor, ekonomik faaliyet canlanıyor, ticarete hareket geliyor. İstediğimiz beklediğimiz de bu zaten.

Gelelim, 'fırsatçıya'...



Maalesef her ortamı fırsata çevirmeyi bilen insanlarla aynı ortamda yaşıyoruz. Alışveriş festivalleri düzenleniyor, hemen eldeki eski ürünleri, defolu malları ortaya çıkartıyorlar...



İndirim günleri geliyor 'çaktırmadan' fiyatı artırıp, üzerine indirim etiketi yapıştırıp 'bak nasıl da iyi satıcıyım' pozuna bürünüyorlar.



Üstelik hiçbir şey de gizli kalmıyor... Eski fiyatın üzerine indirimli diye aynı fiyatı yapıştıran tezgahtarı hepiniz izlediniz...

İnternet sitelerinde eski fiyatı çok daha düşük olan 'indirimli' ürünleri tek tek bulup çıkartıyoruz...

Peki, bütün bunları görüp dururken, tüketici olarak bizim hiç mi suçumuz yok... Çabucak gaza gelmemizi neyle izah edeceğiz?

1.500 lirayı bir ayakkabıya vermek için geceden kuyruğa girenlere ne ad vereceğiz?



6 bin lirayı bir telefona ödemek için birbirini ezen, kepengin altından alçak sürünmeyle mağazaya dalmaya çalışan abilere ne diye sesleneceğiz?

Bir ürünü neredeyse dörtte bir fiyatına bulduğu için sevinçle tüm kart bilgilerini verip sonra soyulan arkadaşı nasıl ikna edeceğiz?

Zenginseniz saçacak paranız varsa diyeceğimiz yok. Ama bu indirim furyalarında dikkatli olun.

Daha önce fiyatına vakıf olduğunuz ürünlere bakın gerçekten indirim olmuşsa alın.

Birkaç tavsiye daha...



✔ Kredi kartı kullanacaksanız sanal kartı tercih edin. 3D denilen yöntemi seçin şifreli ödeme yapın

✔ Çok ucuzsa şüphelenin

✔ İnternet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı gibi bilgileri kontrol edin.

✔ Gelen paketi inceleyin...

✔ Şüpheli indirimleri mutlaka Ticaret Bakanlığı'na bildirin.





ekonomi@takvim.com.tr



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kimi görsem telefonuna gelen reklam metinlerinden şikayetçi.. Süreklimesajları gönderiliyor. İsteseniz de geliyor istemeseniz de...Şimdi dürüstçe gerçekten indirim yapıp elindeki stokları eritmek isteyen, vatandaşa uygun fiyatla ürün satan, az kazanayım ama sürüm olsun diyenı tebrik edip diğerlerinden ayıralım.Bu gerçek esnaf sayesinde vatandaş ihtiyacını gideriyor, ekonomik faaliyet canlanıyor, ticarete hareket geliyor. İstediğimiz beklediğimiz de bu zaten.Gelelim,Maalesef her ortamı fırsata çevirmeyi bilen insanlarla aynı ortamda yaşıyoruz. Alışveriş festivalleri düzenleniyor, hemen eldeki eski ürünleri, defolu malları ortaya çıkartıyorlar...İndirim günleri geliyorfiyatı artırıp, üzerine indirim etiketi yapıştırıppozuna bürünüyorlar. İnternet ten alışveriş modası çoğalıyor, bu kez sahte sitelerle milletin parasına dadanıyor, hırsızlık, dolandırıcılık yapıyorlar...Üstelik hiçbir şey de gizli kalmıyor... Eski fiyatın üzerine indirimli diye aynı fiyatı yapıştıran tezgahtarı hepiniz izlediniz...İnternet sitelerinde eski fiyatı çok daha düşük olanürünleri tek tek bulup çıkartıyoruz...Peki, bütün bunları görüp dururken, tüketici olarak bizim hiç mi suçumuz yok... Çabucak gaza gelmemizi neyle izah edeceğiz?bir ayakkabıya vermek için geceden kuyruğa girenlere ne ad vereceğiz?bir telefona ödemek için birbirini ezen, kepengin altından alçak sürünmeyle mağazaya dalmaya çalışan abilere ne diye sesleneceğiz?Bir ürünü neredeyse dörtte bir fiyatına bulduğu için sevinçle tüm kart bilgilerini verip sonra soyulan arkadaşı nasıl ikna edeceğiz?Zenginseniz saçacak paranız varsa diyeceğimiz yok. Ama bu indirim furyalarında dikkatli olun.Daha önce fiyatına vakıf olduğunuz ürünlere bakın gerçekten indirim olmuşsa alın.Birkaç tavsiye daha...✔ Kredi kartı kullanacaksanız sanal kartı tercih edin. 3D denilen yöntemi seçin şifreli ödeme yapın✔ Çok ucuzsa şüphelenin✔ İnternet sitesinde satıcının ticari unvanı, adresi, sabit telefonu, MERSİS numarası, ETBİS kaydı gibi bilgileri kontrol edin.✔ Gelen paketi inceleyin...✔ Şüpheli indirimleri mutlaka Ticaret Bakanlığı'na bildirin. TÜM MANŞETLER