Fitch: Toparlanma devam edecek

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, çoğu gelişen Avrupa ülkesinde büyümenin zayıf küresel büyümeye bağlı olarak 2020'de yavaşlayacağı belirtilerek, "Bölgenin en büyük ekonomileri Rusya ve Türkiye, yavaşlamanın dışındalar. Türkiye'de 2018 ortasında yaşanan kur krizi sonrasında gelen toparlanma hız kazanmayı sürdürecek" denildi.
- Ekonomi
- 30.11.2019
- Gazete
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