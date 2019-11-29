THY 120 milyon yolcuya koşuyor

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "500 uçaklık bir filo ve yılda 120 milyon yolcu hedefimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz" dedi.
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "500 uçaklık bir filo ve yılda 120 milyon yolcu hedefimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz" dedi.
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