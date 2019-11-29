Bugünkü
Takvim

THY 120 milyon yolcuya koşuyor

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "500 uçaklık bir filo ve yılda 120 milyon yolcu hedefimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz" dedi.

THY 120 milyon yolcuya koşuyor
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "500 uçaklık bir filo ve yılda 120 milyon yolcu hedefimizi gerçekleştirmek için durmaksızın çalışıyoruz" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTHY 120 milyon yolcuya koşuyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri