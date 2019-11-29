Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, hafta başında S-400 ile ilgili çıkan haberler sonrası hafif yukarı yönlü hareket etmişti. Şu dakikalarda sakin bir seyir izleyen dolar kuru, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda yakından izlenen ve TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı olacak. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 29 Kasım güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI