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  • 29.11.2019 08:47
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 08:47

da son durum: 29 Kasım ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı

son dakika... S-400'ler için test yapıldığı haberleri sonrası dolar yukarı yönlü haraket ettikten sonra şu dakikalarda sakin bir seyir izliyor. ABD piyasalarının kapalı olduğu 29 Kasım'a 5,7607 seviyesinde başladı. Peki, bugün ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Kasım güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar/TL, hafta başında S-400 ile ilgili çıkan haberler sonrası hafif yukarı yönlü hareket etmişti. Şu dakikalarda sakin bir seyir izleyen dolar kuru, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Piyasalarda yakından izlenen ve TL'de yön belirleyici olabileceği düşünülen bir gelişme ise TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı olacak. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 29 Kasım güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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