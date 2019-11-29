Avrupa ve ABD'de sağlık hizmetlerinin çok pahalı olması Türkiye'ye olan ilgiyi artırdı. Sağlık turları patladı.
Antalya'ya sadece diş tedavisi için turist aktı. Protez yaptıran yabancılar yıllık ortalama 500 milyon euro bıraktı.
Hollandalı emekli hemşire İrene Stronkhorst (73), implanta geldi.
Antalya'ya sadece diş tedavisi için turist aktı. Protez yaptıran yabancılar yıllık ortalama 500 milyon euro bıraktı.
Hollandalı emekli hemşire İrene Stronkhorst (73), implanta geldi.
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