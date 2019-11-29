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'ya diş tedavisinden yılda 500 milyon Euro

Tatil cenneti , sağlık turizminde de başı çekti. Binlerce yabancı diş tedavisi için geldi. Protez yaptıran yabancılar yıllık ortalama 500 milyon euro bıraktı.

'Diş' ticaret
Avrupa ve ABD'de sağlık hizmetlerinin çok pahalı olması 'ye olan ilgiyi artırdı. Sağlık turları patladı.
'ya sadece diş tedavisi için turist aktı. Protez yaptıran yabancılar yıllık ortalama 500 milyon euro bıraktı.



Hollandalı emekli hemşire İrene Stronkhorst (73), implanta geldi.

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