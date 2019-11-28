Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.11.2019 14:40
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 14:50

lardan yeni işlem ücreti! Limiti aşandan 6 TL alınacak

lerin düşmesinin ardından lar her geçen ay garklı bir kaleme işlem ücreti getirerek arayı kapaya çalışıyor. Genel Başkanı , bu kalemlerin ücretleri fazla değilmiş gibi bankalar şimdi de ATM’den günlük limitin üzerinde para çekiminde 4 ile 6 TL arasında değişen ücret alındığını belirtti.

Bankalardan yeni işlem ücreti! Limiti aşandan 6 TL alınacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Genel Başkanı , ların müşterilerinden almaya başladığı yeni işlem ücretine dikkat çekti.

HER BASİT İŞLEMDEN ÜCRET ALINMASI YANLIŞ
A'dan Z'ye her bankacılık işleminden para kesildiğini belirterek, bankaların son dönemde lerin düşmesindeki açığı kapak için kendilerine yeni gelir kapıları açmaya çalıştığını ifade eden Palandöken, ''Fakat bankada, ATM'de ya da telefonda fark etmeksizin her bir basit işlemde bu kadar çok kalemde ücret alınması yanlış.'' dedi.

GÜNLÜK LİMİT AŞIMINDA 4 İLE 6 TL ÜCRET ALINACAK
POS komisyon oranlarına da aynı şekilde zam getirildiğini hatırlatan Palandöken, ''Her yıl artan ve artık fahiş seviyelere çıkan havale, EFT ücretleri gibi birçok kalemde bankacılık işlemine ekstra para ödeniyor.

Bu kalemlerin ücretleri fazla değilmiş gibi bankalar şimdi de ATM'den günlük limitin üzerinde para çekiminde 4 ile 6 TL arasında değişen ücret alacak.

Bu durum piyasadaki nakit akışını da yavaşlatır. Vatandaş da esnaf da bankalardan artık korkar oldu. Faizler düştü diye bunun acısı banka müşterilerinden çıkarılmamalı. Kredi ve faizlerden zaten her ay yüksek oranlarda kar ederlerken yeni yeni kalemlerden ücret almayı bırakmalılar" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBankalardan yeni işlem ücreti! Limiti aşandan 6 TL alınacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri