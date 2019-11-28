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duyurdu: Üniversite kampüslerinde gençlik merkezleri açılacak

dergisi tarafından düzenlenen 3. 'ne katılan Gençlik ve , girişimcilik ruhunun her Türk bireyde olması gerektiğini vurguladı.

Girişimci gençlere destek

PARA dergisi tarafından düzenlenen 3. 'ne katılan Gençlik ve , girişimcilik ruhunun her Türk bireyde olması gerektiğini vurguladı. Kasapoğlu, "Girişimcilik ruhu ve çalışmalar konusunda hassasiyete sahibiz. 20 milyon gençle dünyanın en fazla genç nüfusuna sahip ülkelerindeniz. Gençlerimizin bu ruha sahip olduğunu da görüyoruz. Gençliğimizi ilgilendiren her konuda bakanlık olarak çalışmalara sahibiz. Bunların başında da proje desteğimiz var. Bu düşüncesini gerçekleştirmek için fırsat arayan gençlerimize destek veriyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversite kampüslerinde gençlik merkezlerinin açılacağını ifade etti.

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