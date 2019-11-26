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  • 26.11.2019 16:10
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 16:10

Zaman daraldı! ne zaman? 2. taksit ne zaman yatırılacak?

Kasım ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde ödemelerine dair detaylar merak ediliyor. Uzmanlar ev sahibi olanlara uyarıda bulunarak mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi için emlak vergilerini belirtilen tarihler aralığında yatırılması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda şu sıralar " ne zaman?" sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, ne zaman ödenecek? İşte merak edilen bilgiler...

Emlak vergisi son ödeme günü ne zaman? Emlak vergisi ödemelerine dair bilgiler ev sahibi olanların gündeminde yerini aldı. Emlak vergisinin ikinci taksidinin son ödeme tarihi yaklaştı. Uzmanlar, ödemeler için mülk sahiplerine uyarıda bulunarak mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi gerektiğini açıkladı. Peki, emlak vergisi 2. taksit ne zaman ödenecek? İşte cevabı...

EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük ikinci taksitin 30 Kasım mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiğini belirterek, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz." dedi.

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