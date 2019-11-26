‘YKB için karar alınmadı’ Koç Holding, Yapı Kredi Bankası (YKB) hisseleri ile ilgili Unicredit ile görüşmelerin devam ettiğini ve henüz alınmış bir karar olmadığını duyurdu. Açıklamada, "Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır" denildi.

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası (YKB) hisseleri ile ilgili Unicredit ile görüşmelerin devam ettiğini ve henüz alınmış bir karar olmadığını duyurdu. Açıklamada, "Unicredit ile görüşmelerimiz devam etmekle birlikte, konuya ilişkin olarak herhangi bir yönetim kurulu kararı alınmamıştır" denildi. TÜM MANŞETLER