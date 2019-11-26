İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 77.2'ye yükseldi. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 786 işyeriyle yapılan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKOMA) bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 76.7'ye ulaştı.
- Ekonomi
- 26.11.2019
- Gazete
İmalatta çarklar dönüyor
İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 77.2'ye yükseldi. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 786 işyeriyle yapılan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKOMA) bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 76.7'ye ulaştı.
- Bankaya borcu olan milyonları ilgilendiriyor! O borçlardan kurtulmanın yolu...
- Dolarda hareketlilik! Dolar ve euro ne kadar oldu?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.