Bugünkü
Takvim

İmalatta çarklar dönüyor

İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 77.2'ye yükseldi. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 786 işyeriyle yapılan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKOMA) bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 76.7'ye ulaştı.

İmalatta çarklar dönüyor
İmalat sanayii genelinde kapasite kullanım oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 77.2'ye yükseldi. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren bin 786 işyeriyle yapılan İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKOMA) bir önceki aya göre 0.7 puan artarak yüzde 76.7'ye ulaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİmalatta çarklar dönüyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri