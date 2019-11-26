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Esnafa erken emeklilik

Başkanı Palandöken, esnafa yıpranma payı istedi, yetkililere seslendi: Emeklilik için gereken süreler SSK’lılarla eşitlensin, esnaf da 7 bin 200 gün ile emekli olsun.

Esnafa erken emeklilik
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, esnafa yıpranma payı hakkı verilmesini istedi. Esnafın en çok çalışan kesimlerden biri olmasına karşın emeklilikte en uzun prim gün sayısını ödediğini söyleyen Palandöken, "'lı çalışanlar 7 bin 200 prim günüyle emekli oluyor. Bu durum Anayasa'ya aykırıdır. Günlük ortalama 12 ila 18 saat arasında çalışan esnafa mutlaka yıpranma payı hakkı verilmeli ve mevcut prim gün sayısı düşürülmelidir" dedi. Palandöken norm birliği olması gerektiğini belirtti.



Palandöken, esnafa mutlaka yıpranma payı hakkı verilmesini istedi.

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