Öğretmene maaş ayarı Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Politika Belgesi'ni tamamlayarak Başkan Tayyip Erdoğan'a sundu. Edinilen bilgiye göre, taslakta, özel okullardaki öğretmenlerin ücretlerinin devlette görev yapanlardan az olamayacağı yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Politika Belgesi'ni tamamlayarak Başkan Tayyip Erdoğan'a sundu. Edinilen bilgiye göre, taslakta, özel okullardaki öğretmenlerin ücretlerinin devlette görev yapanlardan az olamayacağı yer aldı. Çalışmada, 'dezavantajlı' yerlerde öğretmenlik yapanlara ek ödemeler ile teşvik verilmesi de önerildi.