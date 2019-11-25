Bugünkü
Takvim

15 milyonu aştı

193 ülkeden tatilcilerin tercih ettiği , yabancı sayısında bu yıl üst üste rekor kırıyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turist ağırlayan Antalya, bu rekorunu Ekim ayında 14 milyon rakamına ulaşarak revize etti. Geçen yıl 13.6 milyon turist ağırlayan Antalya, 11 ayda 15 milyonu aştı, yeni rekor kırdı

Antalya 15 milyonu aştı
193 ülkeden tatilcilerin tercih ettiği , yabancı sayısında bu yıl üst üste rekor kırıyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turist ağırlayan Antalya, bu rekorunu Ekim ayında 14 milyon rakamına ulaşarak revize etti. Antalya 11 ayda ise 15 milyon 567 bin turist ağırlayarak yeni rekora imza attı. En çok turist 'dan geldi. 1 Ocak - 31 Ekim tarihlerinde 5 milyon 414 bin Rus Türkiye'yi ziyaret etti. Geçen yıla göre ise Rus turist sayısında yüzde 16'lık artış yaşandı. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında 2 milyon 508 bin ile ikinci sırada yer aldı. Almanya pazarında da geçen yıla göre yüzde 16'lık büyüme gerçekleşti. En çok turistin geldiği ülkeler sıralamasında 799 bin turist ile üçüncü, de 686 bin turistle dördüncü oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAntalya 15 milyonu aştı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri