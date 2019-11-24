Bugünkü
Takvim

Motorine indirim geliyor

5.82 TL'den 5.70'e gevşemesi ve uluslararası piyasada motorinin 5 dolar inmesiyle motorinde indirim yolu göründü. Pazartesiyi salı gününe bağlayan geceden geçerli olmak üzere motorinin 6 kuruş inecek. Salı gününden itibaren uygulanacak indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı 'da 6.50 TL'ye inecek.

Motorine indirim geliyor
Dolar kurunun 5.82 TL'den 5.70'e gevşemesi ve uluslararası piyasada motorinin 5 dolar inmesiyle motorinde indirim yolu göründü. Pazartesiyi salı gününe bağlayan geceden geçerli olmak üzere motorinin 6 kuruş inecek. Salı gününden itibaren uygulanacak indirim ile birlikte motorinin litre fiyatı 'da 6.50 TL'ye inecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMotorine indirim geliyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri