Yüksek masrafa 'Merkez' freni

Resmi Gazete'de yayımlanan yasayla BDDK'nın görev ve yetkileri Merkez Bankası'na devredilecek, Merkez ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak. Merkez, bankaların azami faiz oranlarının yanı sıra her türlü işlemden elde ettikleri ücret masraf, komisyon ve hizmet bedelleri için azami miktar veya oranları tespitte yetkili olacak.
- Ekonomi
- 23.11.2019
- Gazete
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