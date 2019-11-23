Şeker hastasına erken emeklilik

Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor. Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş görmezlik gibi kolaylıklar sunuluyor. Özellikle diyabet (şeker) hastalarından çok fazla soru geliyor. O yüzden bugün bu konudaki bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
İŞTE ŞARTLARI
Son yıllarda diyabet hastalığının yaygınlaşması ve çalışmayı engelleyici boyutlara ulaşması malulen emeklilik taleplerini de artırdı. Bu konuda bazı şartlar bulunuyor. Öncelikle malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması ve çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekiyor. Bunun yanında en az 10 yıl yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor. Tabii çalışma gücünün kaybının sevk edilen hastane raporuyla belirlenmesi ve bu raporun SGK tarafından da onaylanması şartı aranıyor. Eğer diyabet hastalığınız sizin çalışma gücünüzün yüzde 60 oranında kaybına yol açmışsa malulen emekli olabilirsiniz. SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığı insan vücudunda en az üç organı bozması gerektiği de belirtiliyor. Tabii bu durumu yine doktor raporları belirleyecek. Bu yönetmeliğin eklerinde hastalık listeleri de bulunuyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
İŞTE ŞARTLARI
Son yıllarda diyabet hastalığının yaygınlaşması ve çalışmayı engelleyici boyutlara ulaşması malulen emeklilik taleplerini de artırdı. Bu konuda bazı şartlar bulunuyor. Öncelikle malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması ve çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekiyor. Bunun yanında en az 10 yıl yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor. Tabii çalışma gücünün kaybının sevk edilen hastane raporuyla belirlenmesi ve bu raporun SGK tarafından da onaylanması şartı aranıyor. Eğer diyabet hastalığınız sizin çalışma gücünüzün yüzde 60 oranında kaybına yol açmışsa malulen emekli olabilirsiniz. SGK Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği'nde şeker hastalarının malulen emekli olabilmeleri için rahatsızlığı insan vücudunda en az üç organı bozması gerektiği de belirtiliyor. Tabii bu durumu yine doktor raporları belirleyecek. Bu yönetmeliğin eklerinde hastalık listeleri de bulunuyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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