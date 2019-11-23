Bugünkü
Takvim

Doğu Akdeniz’de 5 kuyu açacağız

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların oranının Ekim'de yüzde 64'e çıkarak rekor kırdığını belirterek, "Güneş rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklarımızın enerji üretim sepetindeki payı daha da artırılacak. Doğu Akdeniz'de önümüzdeki yıl 4-5 adet kuyu açılacak" dedi.

Doğu Akdeniz’de 5 kuyu açacağız
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların oranının Ekim'de yüzde 64'e çıkarak rekor kırdığını belirterek, "Güneş rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklarımızın enerji üretim sepetindeki payı daha da artırılacak. Doğu Akdeniz'de önümüzdeki yıl 4-5 adet kuyu açılacak" dedi.


Barış ŞİMŞEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDoğu Akdeniz’de 5 kuyu açacağız
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri