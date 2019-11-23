Doğu Akdeniz’de 5 kuyu açacağız Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların oranının Ekim'de yüzde 64'e çıkarak rekor kırdığını belirterek, "Güneş rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklarımızın enerji üretim sepetindeki payı daha da artırılacak. Doğu Akdeniz'de önümüzdeki yıl 4-5 adet kuyu açılacak" dedi.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların oranının Ekim'de yüzde 64'e çıkarak rekor kırdığını belirterek, "Güneş rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklarımızın enerji üretim sepetindeki payı daha da artırılacak. Doğu Akdeniz'de önümüzdeki yıl 4-5 adet kuyu açılacak" dedi.





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