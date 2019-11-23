Mobılefest'te Ulaştırma Bakan yardımcısı Fatih Sayan'ın moderatörlüğünde panelde buluşan Turkcell CEO'su Murat Erkan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, '5G teknolojisinin hayatın her alanında fayda sağlayacağı' ortak fikrinde buluştu.
- Ekonomi
- 23.11.2019
- Gazete
5G buluşması
Mobılefest'te Ulaştırma Bakan yardımcısı Fatih Sayan'ın moderatörlüğünde panelde buluşan Turkcell CEO'su Murat Erkan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, '5G teknolojisinin hayatın her alanında fayda sağlayacağı' ortak fikrinde buluştu.
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