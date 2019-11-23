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5G buluşması

Mobılefest'te Ulaştırma Bakan yardımcısı Fatih Sayan'ın moderatörlüğünde panelde buluşan Turkcell CEO'su Murat Erkan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, '5G teknolojisinin hayatın her alanında fayda sağlayacağı' ortak fikrinde buluştu.

5G buluşması
Mobılefest'te Ulaştırma Bakan yardımcısı Fatih Sayan'ın moderatörlüğünde panelde buluşan Turkcell CEO'su Murat Erkan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, '5G teknolojisinin hayatın her alanında fayda sağlayacağı' ortak fikrinde buluştu.

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