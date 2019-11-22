Emlak vergisinde ikinci taksit ödemeleri için son günlere girildi. Emekliler ve geliri olmayan vatandaşlar emlak vergisinden muaf sayılıyor. Ancak bunun bazı şartları var. İşte o detaylar...
Kimler vergiden muaf?: Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük işsizler ile aylıktan başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.
Her konut için istisna var mı?: Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor.
Aynı ev iki kişinin üzerindeyse ne yapılacak?: 200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.
İlgili konutta oturma şartı var mı?: Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor.
Müracaat etmek gerekiyor mu?: Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor.
Yanlışlıkla ödenen vergiler geri alınabilir mi?: Evet, 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz.
Arsası olan emekliler bu haktan yararlanabilir mi?: Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli.
Kat irtifaklı tapu sahipleri için durum değişir mi?: Diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemezler.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Kimler vergiden muaf?: Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük işsizler ile aylıktan başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.
Her konut için istisna var mı?: Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor.
Aynı ev iki kişinin üzerindeyse ne yapılacak?: 200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.
İlgili konutta oturma şartı var mı?: Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor.
Müracaat etmek gerekiyor mu?: Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor.
Yanlışlıkla ödenen vergiler geri alınabilir mi?: Evet, 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz.
Arsası olan emekliler bu haktan yararlanabilir mi?: Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli.
Kat irtifaklı tapu sahipleri için durum değişir mi?: Diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemezler.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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