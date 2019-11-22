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ye yok! Kimler vergisinden muaf sayılıyor?

sinde ikinci taksit ödemeleri için son günlere girildi. ler ve geliri olmayan vatandaşlar emlak vergisinden muaf sayılıyor. Ancak bunun bazı şartları var. Detaylar haberimizde...

Emekliye vergi yok
Emlak sinde ikinci taksit ödemeleri için son günlere girildi. ler ve geliri olmayan vatandaşlar vergisinden muaf sayılıyor. Ancak bunun bazı şartları var. İşte o detaylar...
Kimler vergiden muaf?: Hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları ve 18 yaşından büyük işsizler ile aylıktan başka geliri olmayan emekliler. Gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri.
Her konut için istisna var mı?: Hak sahiplerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evlerinden vergi alınmıyor.
Aynı ev iki kişinin üzerindeyse ne yapılacak?: 200 metrekarelik evde emeklinin ya da diğer hak sahiplerinin hissesi varsa, hisse oranları kadar vergiden muaf tutuluyorlar.
İlgili konutta oturma şartı var mı?: Hayır. Bu evde oturmanız ya da kiraya vermiş olmanız hakkınızı kaybettirmiyor.
Müracaat etmek gerekiyor mu?: Hak sahiplerinin meskenin bağlı bulunduğu belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri gerekiyor.
Yanlışlıkla ödenen vergiler geri alınabilir mi?: Evet, 5 yıllık geriye doğru zaman aşımı süresi içinde ödediğiniz fazla vergileri geri alabilirsiniz.
Arsası olan emekliler bu haktan yararlanabilir mi?: Hayır, vergi istisnası sadece konutlar için geçerli.
Kat irtifaklı tapu sahipleri için durum değişir mi?: Diğer şartları yerine getirmişlerse emlak vergisi ödemezler.



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