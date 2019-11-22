Ayla Kurtuluş’a yeni görev

İlaç endüstrisinde 25 yıldan fazla deneyime sahip olan Ayla Kurtuluş, MS Pharma Türkiye'nin Genel Müdürü olarak atandı. Kurtuluş, yeni görevinde MS Pharma Grubu'nun Global Üretim Komitesi Üyesi rolünü de yürütecek. Kurtuluş, daha önce çeşitli bölgesel operasyonları yönetmişti.
- Ekonomi
- 22.11.2019
- Gazete
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