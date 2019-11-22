Bugünkü
Takvim

Ayla Kurtuluş’a yeni görev

İlaç endüstrisinde 25 yıldan fazla deneyime sahip olan Ayla Kurtuluş, MS Pharma Türkiye'nin Genel Müdürü olarak atandı. Kurtuluş, yeni görevinde MS Pharma Grubu'nun Global Üretim Komitesi Üyesi rolünü de yürütecek. Kurtuluş, daha önce çeşitli bölgesel operasyonları yönetmişti.

Kurtuluş’a yeni görev
İlaç endüstrisinde 25 yıldan fazla deneyime sahip olan Ayla Kurtuluş, MS Pharma Türkiye'nin Genel Müdürü olarak atandı. Kurtuluş, yeni görevinde MS Pharma Grubu'nun Global Üretim Komitesi Üyesi rolünü de yürütecek. Kurtuluş, daha önce çeşitli bölgesel operasyonları yönetmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAyla Kurtuluş’a yeni görev
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri