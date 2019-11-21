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  • 21.11.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 09:29

Holdings alışveriş platformu ’ı 4 milyar dolara alıyor

üzerinden çalışan online bir ödeme sistemi Holdings, teknoloji ürünleri alışveriş platformu ’ı yaklaşık 4.0 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaştıklarını açıkladı.

4 milyar dolarlık satın alma
Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dan Schulman, "Honey, PayPal tarihinde en dönüştürücü satın alma oldu. Honey, tüketicilerin alışveriş deneyimlerini sadeleştirmek için geniş bir portföy sunuyor ve aynı zamanda bu alışverişi uygun fiyatlı ve çekici kılıyor" dedi.

Online alışveriş yapanları indirimleri bulmak için destekleyen bir platform olan Honey, 2012 yılında kuruldu. Honey'nin, aylık 17 milyonu bulan aktif kullanıcıları, yeni fırsatlar çıktığında uyarılmak ve ödül programlarına katılabilmek için listeler oluşturabiliyor.

PayPal, 300 milyonu bulan kendi aktif kullanıcılarına ulaşmasını sağlamak için, Honey'nin teknolojisini kendi ürün hattına eklemeyi planlıyor.

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