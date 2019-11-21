Esnaf sayısı 1.8 milyona dayandı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, bu yılın başında 1 milyon 753 bin 213 olan esnaf ve sanatkar sayısının 32 bin 373 artarak Ekim sonu itibarıyla 1 milyon 785 bin 586'ya çıktığını bildirdi. İşyeri bakımından en fazla artışın 9 bin 620 ile İstanbul'da olduğunu belirten Palandöken, "İşyeri sayısı Antalya'da 3 bin 559, İzmir'de 2 bin 655, Bursa'da 2 bin 652 arttı" dedi.
- Ekonomi
- 21.11.2019
- Gazete
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