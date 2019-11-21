Bugünkü
Takvim

Esnaf sayısı 1.8 milyona dayandı

ve Başkanı , bu yılın başında 1 milyon 753 bin 213 olan sayısının 32 bin 373 artarak Ekim sonu itibarıyla 1 milyon 785 bin 586'ya çıktığını bildirdi.

Esnaf sayısı 1.8 milyona dayandı
Türkiye Esnaf ve Başkanı Bendevi Palandöken, bu yılın başında 1 milyon 753 bin 213 olan sayısının 32 bin 373 artarak Ekim sonu itibarıyla 1 milyon 785 bin 586'ya çıktığını bildirdi. İşyeri bakımından en fazla artışın 9 bin 620 ile İstanbul'da olduğunu belirten Palandöken, "İşyeri sayısı 'da 3 bin 559, 'de 2 bin 655, 'da 2 bin 652 arttı" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEsnaf sayısı 1.8 milyona dayandı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri