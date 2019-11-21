Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği... Altın piyasasında, en düşük 268 bin 780 lira, en yüksek 269 bin 170 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü kapanışta günü yüzde 0,60 azalışla 269 bin 170 liradan tamamladı. Dünkü kapanışta 435,00 lira olan çeyrek altın, yüzde 0,30 düşüşle 269,20 liradan işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı 22 Kasım'da ne oldu? Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Kasım canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

22 Kasım Cuma günü gram altın 268,34 liradan alınırken, 268,40 liradan satılıyor.