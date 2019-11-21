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  • 21.11.2019 18:17
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 18:20

21 Kasım gram, tam, yarım ve çeyrek ne kadar oldu? İşte canlı alış satış fiyatı

ve piyasalarda son durum, altın alıp yatırım yapan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Standart altının kilogram fiyatı, dünkü işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 270 bin 790 liradan tamamladı. Vatandaşlar bu nedenle 21 Kasım gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalarda güncel durum...

21 Kasım altın fiyatları, arama motorlarında günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 270 bin 790 liraya yükseldi. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar altın fiyatlarındaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 21 Kasım gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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