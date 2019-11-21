21 Kasım altın fiyatları, arama motorlarında günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 270 bin 790 liraya yükseldi. Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar altın fiyatlarındaki güncel durum hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 21 Kasım gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?