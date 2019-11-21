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  • 21.11.2019 13:22
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 13:22

2018/2 yattı mı, ödendi mi? ne kadar?

2018/2 yattı mı, ödendi mi, ne zaman ödenecek? Soruları oldukça merak ediliyor. Ödemelerin Kasım ayı içerisinde hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara ödenmesi bekleniyor. ve tarafından büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak ve kayıpları en aza indirgemek isteyenlere buzağı desteği veriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan ödemeler için hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara başvuru tarihleri önceden açıklanıyor. Peki Buzağı desteklemeleri bu ay içerisinde yatacak mı? Peki Buzağı desteklemelerinde ödeme tarihleri belli mi?

2018/2 Buzağı desteklemesi ödendi mi?

2018/2 Buzağı desteklemesi ödendi mi? Sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. Buzağı desteği, büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak ve kayıpları en aza indirgemek isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis ediliyor. Buzağı desteklemeleri Yıl içerisinde 2 kez gerçekleştiriliyor. İlk destekleme dönemi 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanmıştı. 2018/2 dönem buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2018 yılının 2. ödemesi henüz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmadı. Ödemelerin Kasım ayı içerisinde hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara ödenmesi bekleniyor. Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

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