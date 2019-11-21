2018/2 Buzağı desteklemesi ödendi mi? Sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. Buzağı desteği, büyükbaş hayvancılığın devamını sağlamak ve kayıpları en aza indirgemek isteyen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tahsis ediliyor. Buzağı desteklemeleri Yıl içerisinde 2 kez gerçekleştiriliyor. İlk destekleme dönemi 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihinde tamamlanmıştı. 2018/2 dönem buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2018 yılının 2. ödemesi henüz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmadı. Ödemelerin Kasım ayı içerisinde hayvancılık ile uğraşan vatandaşlara ödenmesi bekleniyor. Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, Herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar.

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