19 Kasım Salı günü altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Düşüş yönünde eğilim gösteren altında son durum özellikle altın alıp yatırım yapanların gündeminde yer alıyor. 24 ayar külçe altının gram fiyatı cuma günkü kapanışa göre dün yüzde 0,59 düşüşle 269,80 liradan işlem gördü. Vatandaşlar şimdilerde 19 Kasım gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalarda güncel durum...

19 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?