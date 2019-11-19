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  • 19.11.2019 17:49
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 17:50

19 Kasım gram, yarım, tam ve çeyrek ne kadar oldu? İşte canlı alış satış fiyatı...

Altın, vatandaşlar tarafından yatırım amacıyla güvenilir bir liman olarak görülüyor. Özellikle son aylarda binlerce kişi yatırım amacıyla altını tercih ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 439,00 lira, Cumhuriyet altını 1.798,00 liradan satıldı. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde 19 Kasım gram, yarım, tam ve çeyrek ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte altında canlı alış satış fiyatı...

19 Kasım Salı günü altın fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Düşüş yönünde eğilim gösteren altında son durum özellikle altın alıp yatırım yapanların gündeminde yer alıyor. 24 ayar külçe altının gram fiyatı cuma günkü kapanışa göre dün yüzde 0,59 düşüşle 269,80 liradan işlem gördü. Vatandaşlar şimdilerde 19 Kasım gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalarda güncel durum...

19 KASIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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HaberlerEkonomi Haberleri19 Kasım gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı alış satış fiyatı...
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