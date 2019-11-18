Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de üretilen ilk yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarında uçtu.
Bakan Varank, bölgede faaliyet gösteren firmalardan Pasha Balloons tarafından üretilen yerli sıcak hava balonunu inceledi.
Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında uçuş hazırlıklarına eşlik eden Varank, yetkililerden balonla ilgili bilgi aldı.
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