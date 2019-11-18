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  • 18.11.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 10:44

ilk yerli balon ile uçtu

Sanayi ve ilk yerli balonuyla Kapadokya semalarında uçtu. , "Sadece üretim safhasını düşündüğünüzde, milyonlarca avroluk rakamlar artık ülkemizde kalacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir'de üretilen ilk yerli sıcak hava balonuyla Kapadokya semalarında uçtu.

Bakan Varank, bölgede faaliyet gösteren firmalardan Pasha Balloons tarafından üretilen yerli sıcak hava balonunu inceledi.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanında uçuş hazırlıklarına eşlik eden Varank, yetkililerden balonla ilgili bilgi aldı.

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