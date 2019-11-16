Vatandaşa noter kolaylığı

AK Parti'nin hazırladığı ve önümüzdeki haftalarda TBMM gündeme gelecek ikinci yargı paketinde vatandaşın hayatını rahatlatacak 2 önemli düzenleme yer alacak. Vatandaş aldığı defolu ürünü iade için mahkeme mahkeme dolaşmayacak. Tüm tüketici anlaşmazlıklarına arabulucular bakacak. 12 düzenleme arasında; vasiyetnamenin açılması, mirasçı atama belgesinin verilmesi, mirasın reddi beyanının tespit edilmesi, küçük alacakların takip ve tahsili, anne babanın evlenmeye izin vermesi gibi işlemler bulunuyor.
ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN
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