Kuyumda 8 taksit imkanı

BDDK'nın ardından Ticaret Bakanlığı da perakende işletmelerin basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında azami taksit sayısını 4 yerine 8 olarak uygulayabilmesine yönelik düzenleme yaptı. Kararı değerlendiren TESK Başkanı Bendevi Palandöken, kararın vatandaşı rahatlatacağını belirterek, "Piyasalarda da bir hareketlenme olacak" diye konuştu.
- Ekonomi
- 16.11.2019
- Gazete
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