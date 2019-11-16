Türkiye'nin dev projelerinden İstanbul Havalimanı'ndaki başarı tüm dünyanın dikkatini çekti. Dünyanın farklı coğrafyalarından teklifler alan Kalyon Holding, 2020'yi 'Küresel Marka Yılı' ilan etti. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk Kalyoncu ve Mehmet Kalyoncu'nun aktardığı bilgilere göre; grup altyapı, enerji ve gayrimenkul alanlarında yeni bir yatırım hamlesine hazırlanıyor. Mehmet Kalyoncu, "Bir yanda Türkiye'deki dev yatırımlarımızı sürdürürken, diğer yandan da Kalyon Holding'i dünya şirketi haline getirmek için çalışıyoruz. Türkiye'de bitirdiğimiz önemli projeler dünyada ciddi anlamda önümüzü açıyor. Devlet başkanı, başbakan ve bakan seviyesinde görüşme davetleri alıyoruz, bu da bizim için gurur verici. Geniş bir coğrafyada yeni havalimanı projeleri üzerinde çalışıyoruz. Peru, Katar, Arnavutluk, Hollanda gibi ülkelerde teklif ve ihale süreçlerimiz oldu ve olmaya da devam ediyor" dedi. Küresel vizyon çerçevesinde ilk adım olarak Bükreş'te bir ofis açtıklarını anlatan Kalyoncu, buradan Balkanlar, Doğu Avrupa ve kıta Avrupası'ndaki işleri yöneteceklerini kaydetti. TANAP'ın Romanya ayağıyla ilgili ihaleye Tosyalı Holding ile birlikte teklif verdiklerini söyleyen Mehmet Kalyoncu, "Bu ihale Transgaz'ın ihalesi. Boruyu Tosyalı, işçiliği biz fiyatladık" diye konuştu. İstanbul metrobüs hattı projesinde de imzası olan Kalyon Holding'in şimdi Balkan coğrafyasında da metrobüs projeleri üzerinde çalıştığı bilgisini veren Mehmet Kalyoncu, "Romanya, Sırbistan, Arnavutluk ve şimdi de Üsküp'te bir metrobüs projesi üstünde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.







150 MİLYON DOLARLIK İTHALATA SON

Kalyon Holding'in 2020 gündemi için öne çıkan başlıklardan biri de enerji. Enerji işlerinin başında bulunan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, "Dünyada yenilenebilir enerjide en geniş portföye sahip gruplardan biri olmayı hedefliyoruz. Ankara'daki yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasını Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açmayı planlıyoruz" diye konuştu. Konya-Karapınar'da 18 kilometrekarelik bir alanda kuracakları güneş enerjisi santralinin de 2020'de yatırımına başlayacaklarını söyleyen Kalyoncu, "Tamamlandığında 1 milyondan fazla hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. 1000 MW'lık Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali kurulacak. Yıllık 2 milyar 600 bin kilowatt/saat enerji üretecek. Ülke ekonomisini, yıllık 150 milyon dolarlık bir enerji ithalatından korumuş olacağız" dedi.



METRODA DÜNYA REKORU

Havalimanı metrosuyla ilgili konuşan Mehmet Kalyoncu, "Metro, AYGM tarafından yapılıyor. Günlük ilerlemede 65 metre ile dünya rekoru kırdı. 2020'nin son çeyreğinde Kağıthane'den havalimanına giden kısım açılacak. 2021'de de Gayrettepe'den İstanbul Havalimanı'na giden bölüm hizmette olacak" dedi.







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Kalyon Holding'in yeni iş kollarından biri de markalı konut sektörü oldu. Gayrimenkule giriş kararının entegre bir yaklaşımla verildiğini vurgulayan Mehmet Kalyoncu, şöyle konuştu: "Evin yolunu, arıtma tesisini yapıyor, enerjisini üretiyoruz. Hastanesini ve okulunu yapıyoruz. Bu değer zincirinin gayrimenkul sektörüyle tamamlandığını düşünüyoruz. Konut geliştiriciliğine devam edeceğiz."



ÜNİVERSİTE SOSYAL SORUMLULUK

Gaziantep'teki Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade eden Haluk Kalyoncu, şu bilgileri verdi: "Şu an 8 bin öğrencimize ev sahipliği yapıyor. Burayı sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Ekonomik bir üniversite. Kreş parası diyeceğimiz bir fiyata gençlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Bursluluk oranımız yüzde 40."



EKONOMİ SOHBETLERİ - FARUK ERDEM







