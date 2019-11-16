İşsizlik oranı yüzde 14 Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos'ta yüzde 14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos 2019'a ilişkin işgücü istatistiklerine göre, bu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16.7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 27.4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise yüzde 14.3 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos'ta yüzde 14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos 2019'a ilişkin işgücü istatistiklerine göre, bu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16.7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 27.4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise yüzde 14.3 olarak gerçekleşti. TÜM MANŞETLER