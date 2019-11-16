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İşsizlik oranı yüzde 14

Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos'ta yüzde 14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos 2019'a ilişkin işgücü istatistiklerine göre, bu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16.7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 27.4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise yüzde 14.3 olarak gerçekleşti.

İşsizlik oranı yüzde 14
Türkiye'de işsizlik oranı Ağustos'ta yüzde 14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos 2019'a ilişkin işgücü istatistiklerine göre, bu dönemde işsiz sayısı 4 milyon 650 bin kişi olarak hesaplandı. Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 16.7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı yüzde 27.4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise yüzde 14.3 olarak gerçekleşti.

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