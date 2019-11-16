Bugünkü
Takvim

İşçi maaşları garanti altında

Hükümet, kur saldırıları sonrası üretimini azaltan firmalara kısa çalışma ödeneğini desteğiyle, binlerce çalışanı korumaya aldı. , iş kaybı tazminatı gibi desteklerle işletmelerin işçi çıkarmadan süreci atlatmaları sağlandı. Böylece işçiler da kaldı. Kısa çalışma ödeneğinden son 10 yılda yararlananlar 310 bine yaklaştı. 4 binin üzerinde firmaya 360 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

İşçi maaşları garanti altında
Hükümet, kur saldırıları sonrası üretimini azaltan firmalara kısa çalışma ödeneğini desteğiyle, binlerce çalışanı korumaya aldı. Ücret Garanti Fonu, iş kaybı tazminatı gibi desteklerle işletmelerin işçi çıkarmadan süreci atlatmaları sağlandı. Böylece işçiler da kaldı. Kısa çalışma ödeneğinden son 10 yılda yararlananlar 310 bine yaklaştı. 4 binin üzerinde firmaya 360 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

HAZAL ATEŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleriİşçi maaşları garanti altında
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri