Hazır gıdalara trans yağ ayarı

Tarım Bakanlığı'nca yapılan çalışmayla hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ içeriği kontrol altına alınacak. Yönetmelik taslağına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren son tüketiciye arz edilecek hazır ambalajlı gıdaların trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde olamayacak. Trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde gıdalar üretilemeyecek. Trans yağ yüzde 1 oranında ise 'trans yağ yoktur' yazısı konulabilecek.
- Ekonomi
- 16.11.2019
- Gazete
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