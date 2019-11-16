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Hazır gıdalara ayarı

'nca yapılan çalışmayla hazır ambalajlı gıdalardaki içeriği kontrol altına alınacak. Yönetmelik taslağına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren son tüketiciye arz edilecek hazır ambalajlı gıdaların trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde olamayacak. Trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde gıdalar üretilemeyecek. Trans yağ yüzde 1 oranında ise 'trans yağ yoktur' yazısı konulabilecek.

Hazır gıdalara trans yağ ayarı
Tarım Bakanlığı'nca yapılan çalışmayla hazır ambalajlı gıdalardaki trans yağ içeriği kontrol altına alınacak. Yönetmelik taslağına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren son tüketiciye arz edilecek hazır ambalajlı gıdaların içeriği yüzde 2'nin üzerinde olamayacak. Trans yağ içeriği yüzde 2'nin üzerinde gıdalar üretilemeyecek. Trans yağ yüzde 1 oranında ise 'trans yağ yoktur' yazısı konulabilecek.

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