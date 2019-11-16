Dünyanın evine Türk halısı

Türkiye'nin halı ihracatındaki dünya liderliği sürüyor. 2018'de 2.7 milyar dolar ile dünya halı ihracatının lideri olan Türkiye, söz konusu alanda en yakın rakibi olan Belçika'ya yaklaşık 1 milyar dolar fark attı. Türkiye'nin bu yılın 10 ayındaki ihracatı ise 1.8 milyar dolar oldu.
- Ekonomi
- 16.11.2019
- Gazete
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