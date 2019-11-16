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Dünyanın evine Türk halısı

'nin halı ındaki dünya liderliği sürüyor. 2018'de 2.7 milyar dolar ile dünya halı ihracatının lideri olan Türkiye, söz konusu alanda en yakın rakibi olan 'ya yaklaşık 1 milyar dolar fark attı. Türkiye'nin bu yılın 10 ayındaki ihracatı ise 1.8 milyar dolar oldu.

Dünyanın evine Türk halısı
Türkiye'nin halı ındaki dünya liderliği sürüyor. 2018'de 2.7 milyar dolar ile dünya halı ihracatının lideri olan , söz konusu alanda en yakın rakibi olan 'ya yaklaşık 1 milyar dolar fark attı. Türkiye'nin bu yılın 10 ayındaki ihracatı ise 1.8 milyar dolar oldu.

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