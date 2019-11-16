Borda 2 yeni tesis müjdesi

Hükümet, boru üç ürüne dönüştürerek katma değeri yüksek ürünler üretme politikası çerçevesinde geçtiğimiz günlerde temeli atılan Bor Karbür tesisi gibi 2 yeni tesis için daha çalışma başlattı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, borda iki tesis kurulacağı müjdesini verdi, "Ferrobor ve bor nitrürün ülkemizde üretilmesi amacıyla ihale çalışmalarına başladık" dedi.
- Ekonomi
- 16.11.2019
- Gazete
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