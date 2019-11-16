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Borda 2 yeni tesis müjdesi

Hükümet, boru üç ürüne dönüştürerek katma değeri yüksek ürünler üretme politikası çerçevesinde geçtiğimiz günlerde temeli atılan tesisi gibi 2 yeni tesis için daha çalışma başlattı. , borda iki tesis kurulacağı müjdesini verdi, "Ferrobor ve bor nitrürün ülkemizde üretilmesi amacıyla ihale çalışmalarına başladık" dedi.

Borda 2 yeni tesis müjdesi
Hükümet, boru üç ürüne dönüştürerek katma değeri yüksek ürünler üretme politikası çerçevesinde geçtiğimiz günlerde temeli atılan tesisi gibi 2 yeni tesis için daha çalışma başlattı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, borda iki tesis kurulacağı müjdesini verdi, "Ferrobor ve bor nitrürün ülkemizde üretilmesi amacıyla ihale çalışmalarına başladık" dedi.

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