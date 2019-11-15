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Türkler Karadağ’da yatırım atağında

Karadağ’da ’dan sonra en büyük yatırımcı konumuna gelen , 2018’de yaşanan yatırım artışının yüzde 52’sini tek başına sağladı. Türkler’in emlak yatırımı son 3 yılda 39 kat arttı.

Türkler Karadağ’da yatırım atağında
Türkiye'ye karayoluyla 12 saatlik uygulanıyor. mesafede yer alan Adriyatik ülkesi Karadağ (Montenegro), 3 yıldır Türkler'in radarında. Karadağ'daki Türk şirketi 'un Karadağ Merkez Bankası'ndan derlediği verilere göre, bütün dünyadan 2016'da 133 milyon euro değerinde gayrimenkul yatırımı alan ülke, 2017'de bu rakamı 147 milyon euroya, 2018'de ise 182 milyon euroya ulaştırdı. 2018'de, 2017'ye göre 35 milyon euro yükselen yatırımının tam yüzde 52'si Türkler'in artan ilgisi sayesinde oluştu. 2016'da Karadağ'dan 634 bin euro değerinde emlak alımı yapan Türkler, 2018'de bu rakamı 25.1 milyon euroya çıkardı.

39 KAT ARTIŞ YAŞANDI
Mirnadom'un kurucusu Serkan Şahin, 2016 ile 2018 arasında Türkler'in yatırımlarının 39 kat arttığına dikkat çekerek, ilginin özellikle sahil şeridine yöneldiğini söyledi. , Bar kentinde konutların kira çarpanının 9 yıla yaklaşacağını öngördüklerini belirtti.

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