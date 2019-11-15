Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli: İthal et işini bitireceğiz Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 yılında Türkiye'de ithal et işini bütünüyle bitireceklerini ifade ederek, "Bu 2022 de olabilir, inşallah 2021'e de yetiştiririz.

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 yılında Türkiye'de ithal et işini bütünüyle bitireceklerini ifade ederek, "Bu 2022 de olabilir, inşallah 2021'e de yetiştiririz. Bakanlığım döneminde 1 kilogram dahi et ithalatı imzası atmadım. Besilik hayvan ithalatıyla ilgili de frene komple basmış durumdayız, 26 Ekim'den itibaren yeni kontrol belgesi vermiyoruz" dedi. TÜM MANŞETLER