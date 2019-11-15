Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 yılında Türkiye'de ithal et işini bütünüyle bitireceklerini ifade ederek, "Bu 2022 de olabilir, inşallah 2021'e de yetiştiririz. Bakanlığım döneminde 1 kilogram dahi et ithalatı imzası atmadım. Besilik hayvan ithalatıyla ilgili de frene komple basmış durumdayız, 26 Ekim'den itibaren yeni kontrol belgesi vermiyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 15.11.2019
- Gazete
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli: İthal et işini bitireceğiz
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 yılında Türkiye'de ithal et işini bütünüyle bitireceklerini ifade ederek, "Bu 2022 de olabilir, inşallah 2021'e de yetiştiririz.
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