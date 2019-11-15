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’dan gurbetçilere özel kampanya

, gurbetçilere özel bir de kampanya başlattı. Buna göre; Avrupa'da yaşayan Türkler, Sur Yapı'nın ve 'daki 12 projesinden peşinatsız, ara ödemesiz, 2 bin 300 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olabilecek. Kampanya kapsamında öncelikle yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Sur Yapı’dan gurbetçilere özel kampanya
Sur Yapı, yurt dışından gelen yoğun talebi yerinde karşılamak üzere harekete geçti. 'nın Köln kentinde showroom açan , gurbetçilere özel bir de kampanya başlattı. Buna göre; Avrupa'da yaşayan Türkler, Sur Yapı'nın ve 'daki 12 projesinden peşinatsız, ara ödemesiz, 2 bin 300 liradan başlayan sabit taksitlerle ev sahibi olabilecek. Kampanya kapsamında öncelikle yüzde 15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 80'lik kısmı için 180 aylık vadede 0.69 oranıyla banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 20'lik kısım içinse Sur Yapı bünyesinde 0.69 faiz oranıyla 120 taksit yapılıyor. Böylece konut alıcısı sadece taksit ödeyerek ev sahibi olabiliyor.

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