Başkentin merkezine dev proje

Türkiye'nin tek parselde inşa edilecek en büyük karma yaşam projesi olan Merkez Ankara satışa sunuldu. Pasifik İnşaat'ın Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği projede metrekare fiyatları 5 bin 500 liradan, daire fiyatları 500 bin liradan başlıyor. 1 milyon liraya kadar yüzde 0.99 faiz oranıyla kredilendirilecek olan daireler için yüzde 5 peşinat ve 1 yıl sonra, vade farksız yüzde 15 ara ödeme talep ediliyor. 3 etap halinde inşa edilecek olan Merkez Ankara'da ilk teslimler 2021'in sonunda yapılacak. 10 blokta 825 aile konutu, 601 süit daire, 1'i Süper Kule olarak adlandırılan 3 ofis binası, 300 odalı bir otel ve alışveriş caddesinden oluşan Merkez Ankara, bin 700 dönümlük AKM Millet Bahçesi'ne komşu konumuyla öne çıkıyor. Projedeki süit daireler 1+1 ve 2+1, aile konutları ise 2+1 ile 6+1 arasında seçenekler sunuyor.
YÜZDE 30'U SATILDI
Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Merkez Ankara'nın 1 milyon 217 bin metrekarelik inşaat alanıyla Türkiye'nin tek parselde inşa edilmiş en büyük karma projesi olduğunu belirterek, toplam 4 milyar 195 milyon lira satış geliri beklediklerini açıkladı. Merkez Ankara'nın, şehrin ilk kurulmuş merkeziyle yeni kent merkezi arasında yükseldiğini anlatan Erdoğan, projenin tarihi ve kültürel alanlara, Ankapark'a, tren garına, hayata geçirilecek Etlik Şehir Hastanesi'ne, şehrin önde gelen üniversitelerine, metro ve Başkentray'a oldukça yakın olduğunu söyledi. Projenin inşaat aşamasının yüzde 30'larda olduğunu ifade eden Erdoğan, dairelerin yaklaşık yüzde 30'unun ön satış döneminde sahiplerini bulduğunu kaydetti. Erdoğan; projede kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, spa merkezi, squash alanı, spor sahaları, çocuk aktivite alanları ve hobi bahçeleri gibi sosyal aktivite alanlarının yer alacağını da sözlerine ekledi.
'EV ALMANIN TAM ZAMANI'
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indirme kararıyla ekonomideki iyileşme sürecinin hızlandığına dikkat çekerek, son 3-4 aylık ön satış rakamlarının ve satış ofislerindeki ziyaretçi sayılarının sektördeki hareketlenmeyi ve tüketicinin güvenini gösterdiğini söyledi. Son dönemde malzeme fiyatlarında oluşan artışın eski projelere yansıtılmadığını kaydeden Gedikli "Maliyetler yeni projelere yansıyacağı için bu fiyatlar olmayacak. Dolayısıyla konuta yatırım yapmanın tam zamanı" dedi.
Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan - Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli
YAVUZ KARAMAN
YÜZDE 30'U SATILDI
Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Merkez Ankara'nın 1 milyon 217 bin metrekarelik inşaat alanıyla Türkiye'nin tek parselde inşa edilmiş en büyük karma projesi olduğunu belirterek, toplam 4 milyar 195 milyon lira satış geliri beklediklerini açıkladı. Merkez Ankara'nın, şehrin ilk kurulmuş merkeziyle yeni kent merkezi arasında yükseldiğini anlatan Erdoğan, projenin tarihi ve kültürel alanlara, Ankapark'a, tren garına, hayata geçirilecek Etlik Şehir Hastanesi'ne, şehrin önde gelen üniversitelerine, metro ve Başkentray'a oldukça yakın olduğunu söyledi. Projenin inşaat aşamasının yüzde 30'larda olduğunu ifade eden Erdoğan, dairelerin yaklaşık yüzde 30'unun ön satış döneminde sahiplerini bulduğunu kaydetti. Erdoğan; projede kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, spa merkezi, squash alanı, spor sahaları, çocuk aktivite alanları ve hobi bahçeleri gibi sosyal aktivite alanlarının yer alacağını da sözlerine ekledi.
'EV ALMANIN TAM ZAMANI'
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indirme kararıyla ekonomideki iyileşme sürecinin hızlandığına dikkat çekerek, son 3-4 aylık ön satış rakamlarının ve satış ofislerindeki ziyaretçi sayılarının sektördeki hareketlenmeyi ve tüketicinin güvenini gösterdiğini söyledi. Son dönemde malzeme fiyatlarında oluşan artışın eski projelere yansıtılmadığını kaydeden Gedikli "Maliyetler yeni projelere yansıyacağı için bu fiyatlar olmayacak. Dolayısıyla konuta yatırım yapmanın tam zamanı" dedi.
Pasifik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan - Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli
YAVUZ KARAMAN
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