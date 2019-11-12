12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bakıma muhtaç ihtiyacı olanlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenmekte olan evde bakım maaşların hangi illerde yatırıldığı araştırılıyor. Evde bakım maaşlarının ödenip ödenmediği ise e-Devlet üzerinden rahatlıkla sorgulanabiliyor. Bakım maaşı alan ailelerin e-Devlet'e girip sorgulama işlemini rahatlıkla yapabiliyor. İşte sorgulama işlemi hakkında bilgiler...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ