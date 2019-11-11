Çalışan anneye kreş ve bakıcı yardımı nasıl alınır? Sorusu oldukça merak ediliyor. Sigortalı çalışan annelere müjde. 0-24 aylık çocuklarını bakıcıyla büyüten annelere, her ay 1300 lira destek sağlanacak. Kayıtlar 13 Kasım'da başlıyor. Kaçırmayın. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK), Avrupa Birliği (AB) destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" hayata geçirilecek. Annelerin T.C. vatandaşı olması, ebeveyn ile bakıcının aynı ilde ikamet etmesi, bebeğin 0-2 yaş aralığında olması, annenin herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak istihdam edilmesi, bakıcının 18 yaşından daha büyük olması ve bakıcının kadın olması, bakıcının en az ilköğretim mezunu olması gerekmektedir.

3 yıl sürecek

Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak projeyle, hem sigortalı çalışan annelere hem de belge sahibi olan çocuk bakıcısı kadınlara mali destek vereceklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çalışan anne desteği kapsamında aylık 1300 lira (200 Euro), engelli çocuğu olan annelere ise aylık 1625 lira (250 Euro) mali destek sağlanacak. Bu destek anneler üzerinden belgeli bakıcılara aktarılacak. Proje desteği 3 yıl devam edecek" dedi.

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