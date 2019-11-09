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  • 09.11.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 15:36

Yoğun ilgi! işçi alımı için son gün yaklaştı! DSİ 500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

aracılığıyla Devlet Su İşleri'ne 500 personel alımı yapılacağına dair bir süre önce duyuru yapılmıştı. İlanın yayımlanmasının ardından 500 işçi alımına dair detaylar, başvuru şartları ve alımların hangi illerde yapılacağına ilişkin bilgiler başvuru yapacaklar tarafından merak ediliyor. Devlet Su İşleri personel alımında KPSS şartı aranmayacak. Peki, 500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler...

Kısa bir süre önce Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 500 işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Alımlar şoför, ağır vasıta şoförü, greyder operatörü ve ekskavatör operatörü gibi çeşitli alanlarda yapılacak. Peki, DSİ 500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

DEVLET SU İŞLERİ 500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel DSİ'nin merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak. DSİ'nin talebi İşkur'un açık kamu ilanları bölümünde bugün ilan edildi.

ALIM HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

DSİ personel alımı Bursa, İzmir, Eskişehir, Konya, Ankara, Adana, Samsun, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Edirne, Kayseri, Antalya, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Isparta, Sivas, Kahramanmaraş, Aydın, Trabzon, Kastamonu, Kars, Balıkesir, Artvin ve Ankara illerinde yapılacak.

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