EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar, son gelişmeleri araştırıyor. Geçtiğimiz günlerde, EYT'nin 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alıp almadığı konusunda bilgi geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda var mı? İşte EYT'de son durum...

EYT 2020 CUMHURBAŞKANLIĞI YILLIK PROGRAMI'NDA VAR MI?

Hürriyet'in haberine göre, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda, kısa adı EYT olan emeklilikte yaşı takılanlara pek de müjdeli haber gözükmüyor. Eylül ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT mağdurları ile görüşülmesi için Sosyal Politikalar Kurulu'nu görevlendirmişti. Bu da emeklilikte yaşa takılanlar için bir umut ışığı olmuştu. Hatta bu konuda 2020 yılında yeni gelişme yaşanacağı bile söyleniyordu. Ancak 2020 Yılı Programı'nda, bu konuda bir aksiyon alınacak gibi gözükmüyor.