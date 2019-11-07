Sabancı’nın satışları % 17 arttı

SabancI Holding'in, yılın ilk 9 ayındaki konsolide satışları yüzde 17 artışla 45 milyar liraya yükseldi. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Açıkladığımız 9 aylık finansal sonuç tablosu, operasyonel ve mali performasımızın; planlarımız ve beklentilerimiz doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor. Türkiye'de, büyümek için yüksek potansiyel taşıyan sigorta sektöründe pozitif görünümümüz devam ediyor" dedi.
- Ekonomi
- 07.11.2019
- Gazete
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