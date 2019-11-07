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  • 07.11.2019 20:57
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 20:57

Milyonlar bekliyor! Ocak ayında ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emekli zam oranı...

2020 yılına az bir zaman kala yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaşın, zammıyla ilgili araştırmaları artış gösterdi. Yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon verileri zammı için belirleyici etken olacak. Bu kapsamda emekli vatandaşlar Ocak ayında sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte konu hakkında merak edilen son detaylar...

Milyonlarca emekli vatandaş büyük bir merakla Ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. Yeni yıla az bir zaman kala milyonlarca vatandaş Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Gerçekleşen enflasyona göre taban maaşlar hesaplandı. Buna göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 764 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinin bin 249 lira olan taban aylığı da bin 315 lira olacak.

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