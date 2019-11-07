Milyonlarca emekli vatandaş büyük bir merakla Ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyecek. Yeni yıla az bir zaman kala milyonlarca vatandaş Ocak ayında emekli maaşları ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Gerçekleşen enflasyona göre taban maaşlar hesaplandı. Buna göre; en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 675 liradan bin 764 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinin bin 249 lira olan taban aylığı da bin 315 lira olacak.