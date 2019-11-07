Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan detaya göre; finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde fiziki belge ve ıslak imza kullanımının azaltılmasına yönelik önemli bir adım atılacak.

2020 yılında hayata geçirilmesi planlanan düzenleme kapsamında banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması öngörülüyor.

ISLAK İMZA ŞARTI KALKIYOR

İlgili kanunda yapılacak değişiklik sonrası, kart çıkaran kuruluşlar ile kart sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen sözleşmelerde aranan yazılı şekil şartı kaldırılarak, bu sözleşmelerin ıslak imza şartı aranmaksızın uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden yapılabilmesinin önü açılacak.