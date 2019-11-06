Çevre Bakanlığı'nca, Türkiye'deki dar gelirli ve dezavantajlı grupların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla 'Konut Araştırması Projesi' başlatıldı. Projeyle, kamu kurumları ve özel sektör aktörlerinin işbirliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejileri geliştirilecek.
- Ekonomi
- 06.11.2019
- Gazete
Dar gelirliye ev fırsatı
Çevre Bakanlığı'nca, Türkiye'deki dar gelirli ve dezavantajlı grupların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla 'Konut Araştırması Projesi' başlatıldı.
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