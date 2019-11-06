Dar gelirliye ev fırsatı Çevre Bakanlığı'nca, Türkiye'deki dar gelirli ve dezavantajlı grupların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla 'Konut Araştırması Projesi' başlatıldı.

Çevre Bakanlığı'nca, Türkiye'deki dar gelirli ve dezavantajlı grupların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla 'Konut Araştırması Projesi' başlatıldı. Projeyle, kamu kurumları ve özel sektör aktörlerinin işbirliğiyle karşılanabilir konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejileri geliştirilecek.