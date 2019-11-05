Dolar 5.70 TL’nin altına indi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin görünümünü yükseltmesi, enflasyondaki düşüş, ekonomide güçlenen toparlanma işaretleri ve jeopolitik risklerin azalması dolarda düşüşü hızlandırdı. Dolar dün güne 5.68 lira ile 30 Eylül'den bu yana en düşük seviyeden başladı. Günü 5.7010 liradan tamamladı. Euro da dün günü 6.35 liradan kapattı.
- Ekonomi
- 05.11.2019
- Gazete
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