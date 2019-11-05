Bugünkü
Takvim

Dolar 5.70 TL’nin altına indi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin görünümünü yükseltmesi, enflasyondaki düşüş, ekonomide güçlenen toparlanma işaretleri ve jeopolitik risklerin azalması dolarda düşüşü hızlandırdı.

Dolar 5.70 TL’nin altına indi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin görünümünü yükseltmesi, enflasyondaki düşüş, ekonomide güçlenen toparlanma işaretleri ve jeopolitik risklerin azalması dolarda düşüşü hızlandırdı. Dolar dün güne 5.68 lira ile 30 Eylül'den bu yana en düşük seviyeden başladı. Günü 5.7010 liradan tamamladı. Euro da dün günü 6.35 liradan kapattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar 5.70 TL’nin altına indi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri